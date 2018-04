Empfehlung - Bundespolizei erwischt Hehler mit Drogerieartikeln

gn Bad Bentheim. Beamte der Bundespolizei haben vergangenen Freitag mutmaßliche Hehlerware im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt. In einem Auto wurden bei der Einreise aus den Niederlanden nach Deutschland acht Taschen voller Drogerieartikel entdeckt. Der Wagen wurde an Karfreitag, gegen ein Uhr in der Nacht, auf der Autobahn (BAB) 30 nach der Einreise aus den Niederlanden von Bundespolizisten angehalten. In dem Fahrzeug saßen eine Frau und drei Männer. Das Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz „Waldseite Süd“ von den Bundespolizisten im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung überprüft. Als die Beamten das Auto unter die Lupe nahmen, entdeckten sie im Kofferraum acht Gepäckstücke mit diversen Drogerieartikeln. Darunter(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bundespolizei-erwischt-hehler-mit-drogerieartikeln-231213.html