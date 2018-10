Bulldogge & Co gehen Baden beim Hundeschwimmen

Mehr als 200 Hunde mit ihren „Herrchen“ und „Frauchen“ zog es laut Veranstaltern am Sonnabend zum Badepark Bentheim. Dort konnten am Nachmittag beim „1. Hundeschwimmen“ die Vierbeiner in den Freibadbecken schwimmen, bevor das Wasser abgelassen wurde.