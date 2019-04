Empfehlung - Brieftaubenzüchter spenden an Jugendhaus

Bad Bentheim Die Brieftaubenzüchter des Regionalverbandes 410 Ems-Vechte-Dinkel haben es sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr eine Spende an eine soziale Einrichtung zu entrichten. Dem Verband gehören auch alle Brieftaubenvereine der Grafschaft Bentheim an. In diesem Jahr stellte die Reisevereinigung (RV) Gildehaus-Bad Bentheim den Antrag, an das Unabhängige Jugendhaus Bad Bentheim zu spenden. Mitglieder vom Vorstand des Jugendhauses sowie der 2. Vorsitzende des Regionalverbandes Günther Grootonk und Züchter der RV Gildehaus-Bad Bentheim trafen sich in der Kirchstraße im Treff 10, um dort die Übergabe des Schecks über 500 Euro vorzunehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/brieftaubenzuechter-spenden-an-jugendhaus-290999.html