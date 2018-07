Empfehlung - „BrautSchön“ in Bentheim auf Wachstumskurs

Bad Bentheim Cathrin Hesping hat sich mit ihrem Unternehmen „BautSchön“ innerhalb kurzer Zeit einen Namen gemacht: Was mit einem Online-Handel begann, ist an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim zu einer festen Anlaufstelle für Heiratswillige geworden. Auf mehr als 500 Quadratmetern hält die gebürtige Nordhornerin rund 700 Brautkleider und mehr als 1000 Abendkleider bereit, hinzukommen Herrenmode und verschiedenste Accessoires. Nach mehreren Erweiterungen in den vergangenen dreieinhalb Jahren steht nun der Umzug bevor: Dafür wurde eine städtische Fläche von 4000 Quadratmetern Größe an der Heinrich-Heine-Straße – gleich neben der Feuerwehr – erworben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/brautschoen-in-bentheim-auf-wachstumskurs-244337.html