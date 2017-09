Empfehlung - Brasilianische Jugendliche führen „Lebenslücke“ auf

sus Bardel. „Verde Vida“ heißt „grünes Leben“ und ist ein Projekt für Kinder von entrechteten Landarbeitern aus der Region Crato im trockenen Nordosten Brasiliens. 1994 wurde es von Pater Beda aus dem Franziskanerkloster Bardel mit dem Ziel gegründet, Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. In diesem Jahr wurden die jungen Brasilianer von der UNESCO-„Kinderkulturkarawane“ in Hamburg eingeladen, um drei Monate lang als Botschafter in Deutschland zu gastieren. Am 1. Oktober tritt die Gruppe mit einem Theaterstück in dem zwischen Gronau und Losser gelegenen „Ökumenischen Kirchengarten Oase“ auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/brasilianische-jugendliche-fuehren-lebensluecke-auf-207492.html