Empfehlung - Brasilianer danken Aktionskreis Pater Beda

gn Bardel/Juazeiro do Norte. Udo Lohhoff, Geschäftsführer des Aktionskreises Pater Beda aus Bardel, ist in Brasilien in der vergangenen Woche zum Ehrenbürger der Stadt Juazeiro do Norte ernannt worden. Dies sei ein Zeichen großer Anerkennung der über 50-jährigen Arbeit von Pater Beda und seinem Team, das auch nach Bedas Tod im Jahre 2015 versucht, diese Mission fortzuführen. Die Ehrenbürgerschaft ist Lohhoff durch den Vorsitzenden des Stadtrates, Glêdson Bezerra, verliehen worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/brasilianer-danken-aktionskreis-pater-beda-211799.html