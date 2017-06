Brandruine weicht in Bad Bentheim neuer Wohnbebauung

Im Februar ist an der Straße Im Stegehoek in Bad Bentheim ein Wohnhaus abgebrannt. Ohnehin sollte das Gebäude abgerissen werden, die GEG hatte sowohl dieses als auch das Nachbargrundstück gekauft. Die Arbeiten sind inzwischen in vollem Gange.