Brand auf Dach eines Betriebes in Gildehaus

hi. Gildehaus. Einen glimpflichen Ausgang nahm ein Feuer am Freitagmorgen im Gewerbegebiet in Gildehaus. Um kurz vor acht Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Von dem Dach eines Betriebes im Holter Diek stieg dunkler auf. Als Feuerwehrleute das Dach kontrollierten, war der Brand bereits von alleine erloschen. Nach Angaben der Feuerwehr Gildehaus hatte eine Verteilerdose Feuer gefangen. Feuerwehrleute kontrollierten das Dach des Gebäudes mit einer Wärmebildkamera. Versteckte Glutnester wurden nicht gefunden. Der entstandene Sachschaden hält sich in Grenzen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 45 Minuten beendet. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/brand-auf-dach-eines-betriebes-in-gildehaus-212569.html