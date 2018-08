Empfehlung - Börse der Amateurfunker: Schlaraffenland für Tüftler

Bad Bentheim Mit dem englischen Wort für Schinken („ham“) hat die HAM-Börse in der Bad Bentheimer Sporthalle am Schürkamp nur in sofern etwas zu tun, als am Eingang leckere Schinkenbrötchen angeboten werden. In der Halle aber trifft sich die Amateurfunk-„Familie“, um aus Anlass der 50. Deutsch-Niederländischen Amateurfunker-Tage in den reichhaltigen Angeboten von Geräten und Kleinteilen zu stöbern, zu kaufen und zu fachsimpeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/boerse-der-amateurfunker-schlaraffenland-fuer-tueftler-247846.html