Empfehlung - Blitz trifft Wohnhaus in Gildehaus

sb Gildehaus. Am Sonntagabend sind Gewitter über die Grafschaft hinweggezogen – mit Folgen. Am Sieringhoeker Weg schlug gegen 20.40 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Er beschädigte den Sicherungsschrank im Keller. Die Feuerwehr Gildehaus rückte mit 22 Kräften an und kontrollierte das Haus mit einer Wärmebildkamera. Auch ein Versorgungsbetrieb war vor Ort. Verletzt wurde niemand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/blitz-trifft-wohnhaus-in-gildehaus-233486.html