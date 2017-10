Empfehlung - Bis zu 400 Passagiere stranden in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Ein Intercity aus Amsterdam auf der Strecke in Richtung Berlin ist am Donnerstagabend in Bad Bentheim gestrandet. Zwischen 300 und 400 Passagiere sollen die Nacht auf Feldbetten in Notunterkünften verbringen, da der Zug nicht weiterfährt. Dazu ist anscheinend eine Turnhalle des Burg-Gymnasiums vorgesehen. Einige Passagiere haben sich selbst Hilfe organisiert, andere haben sich in Taxis gesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bis-zu-400-passagiere-stranden-in-bad-bentheim-210002.html