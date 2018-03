Empfehlung - Betrunkener fährt in Gegenverkehr und versucht zu flüchten

hi Bad Bentheim. Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim sein Fahrzeug in den Gegenverkehr gelenkt und ist auf der Kreuzung zwischen der Bahnhofstraße und der Bundesstraße 403 mit einem „Seat“ frontal zusammengestoßen. Zuvor hätte der alkoholisierte „Peugeot“-Fahrer beinahe einen Fußgänger angefahren. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/betrunkener-faehrt-in-gegenverkehr-und-versucht-zu-fluechten-230261.html