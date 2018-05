Betrüger am Bentheimer Bahnhof von Bundespolizei gestoppt

Ein 39-Jähriger, der wegen Betrugs per Haftbefehl gesucht wurde, ist am Dienstagnachmittag am Bentheimer Bahnhof von Beamten der Bundespolizei festgesetzt worden. Er musste eine offene Geldstrafe von 345 Euro begleichen, andernfalls drohte ihm Haft.