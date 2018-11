Empfehlung - Betroffene aus Lage rufen zur Typisierung auf

Bad Bentheim/Lage Nicht nur Menschen aus Bad Bentheim haben an der Typisierung teilgenommen. Jan Zwafink aus Lage hat am Freitagmorgen durch eine Zeitungsanzeige von der Aktion erfahren und zusammen mit seinen Bekannten Jürgen „Charly“ Nöst und Gebhard Berens spontan eine Fahrgemeinschaft ins Leben gerufen: Mit vier Autos und zwei Bullis – Letztere kostenlos zur Verfügung gestellt durch das DRK sowie die Firma Zegger – reisten insgesamt rund 30 Personen aus der Niedergrafschafter Gemeinde an. Trauriger Hintergrund: Auch in Lage ist derzeit ein Jugendlicher schwer an Krebs erkrankt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/betroffene-aus-lage-rufen-zur-typisierung-auf-265719.html