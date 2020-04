Berthold Schotemeier neuer Obermeister der Metall-Innung

Bad Bentheim Berthold Schotemeier ist neuer Obermeister der Metall-Innung Grafschaft Bentheim. Er folgt auf Heinz-Geert Peters, der im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Innung in Bad Bentheim verabschiedet wurde. Neu im Amt ist außerdem Thomas Lindner als stellvertretender Obermeister. Schotemeier betonte: „Ich freue mich über die Wahl und auf die neuen Aufgaben, die vor mir liegen.“ Sascha Wittrock, Geschftsführer der Kreishandwerkerschaft Grafschaft Bentheim, bedankte sich bei Peters für sein Engagement und wünschte Nachfolger Schotemeier alles Gute für seine Amtszeit. Jens Wolters rückt als neuer Beisitzer in den Vorstand nach, Lehrlingswart Andre Pötter und Schriftführer Kai Krüger wurden im Amt bestätigt.

Neben den obligatorischen Wahlen stand auch ein Rundgang durch den Gastgeberbetrieb Bentheimer Stahl- und Hallenbau auf dem Programm. Im anschließenden Vortrag „Europäische Fachkräfte-Zuwanderung ins Grafschafter Handwerk“, organisiert von der Arbeitsagentur Nordhorn, stellte Johannes Osseforth das Projekt „Polak Potrafi“ vor. Es soll Arbeitnehmer mit polnischer Staatsangehörigkeit dabei unterstützen, als Fachkräfte in der Grafschaft tätig zu werden.

Außerdem referierte Günter Grünebast vom Versicherer Signal Iduna zum Thema „Update im Bereich Sachversicherungen im Versorgungswerk der Innungen“ und erklärte, welche Vorteile Handwerksunternehmen von einer Mitgliedschaft im Versorgungswerk haben. Er erläuterte spezielle Haftungs- und Regressrisiken für Betriebe im Handwerk anhand von gesetzlichen Grundlagen und Praxisbeispielen. Grundsätzlich, so der Referent, lassen sich Betriebsversicherungen in zwei Formen gliedern: Die Sachversicherung, die eine Art Hausratversicherung für den Betrieb ist. Und die Betriebshaftpflichtversicherung, die bei Schäden Dritter greift. Ihre Aufgabe ist es, unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren oder ihre berechtigten Ansprüche zu befriedigen. Grünebasts Fazit: „Ein Schaden ist schnell entstanden – und meist dann, wenn man nicht damit rechnet.“ Er betonte deshalb, dass Handwerksbetriebe einen speziellen Schutz brauchen. Mit einer Mitgliedschaft im Versorgungswerk, der Selbsthilfeeinrichtung des Handwerks, sei es einfach, diesen Schutz zu gewährleisten. Grünebast erklärte: „Wir erfassen alle unternehmerspezifischen Haftungsrisiken und machen eine Bestandsaufnahme der betrieblichen Sachwerte. Außerdem erstellen wir ein branchenspezifisches Absicherungskonzept, damit jeder Betrieb die Versicherung abschließt, die für ihn am sinnvollsten ist.“