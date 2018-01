Empfehlung - Bentheimer Züchter: Henne weg – Spaß nicht

Bad Bentheim. Nach der Eröffnungsfeier der 99. Nationalen Bundessiegerschau der Rassegeflügelzüchter in Erfurt geht Christian Harink zurück zu seinen Hühnern. Seine Stimmung ist gut, schließlich haben die Preisrichter mehrere seiner Zwerghühner der Rasse „,Sebright‘, gold-schwarzgesäumt, ausgezeichnet. Eine im vergangenen März geborene Henne hat sogar die begehrte Auszeichnung „Weißes Band von Erfurt“ erhalten. Eine Bestätigung all der Arbeit, die er und sein 78-jähriger Großvater Rudolf Kreft in die Zucht gesteckt haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-zuechter-henne-weg-spass-nicht-221046.html