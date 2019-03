Empfehlung - Bentheimer Wurzeln: „Pictures“ erneut auf Deutschlandtour

Bad Bentheim Neues Album, Deutschland-Tour, DVD-Veröffentlichung – die „Pictures“ mischen aktuell die alternative Musikszene ordentlich auf. Zwei Jahre nach dem Debütalbum „Promise“ hat die Band mit Bad Bentheimer Wurzeln Anfang Februar ihr zweites Werk veröffentlicht. In diesem Monat geht die Nachfolge-Band der legendären Obergrafschafter Formation „Union Youth“ auf Tour. Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Köln und München heißen einige der Stationen. Viel unterwegs sind Sänger Maze Exler, Gitarrist Ole Fries, Bassist Markus Krieg und Schlagzeuger Michael Borwitzky aber jetzt schon. Denn das Interesse an der Band und ihrem neuen Album „Hysteria“ ist so groß, dass sich die Musiker in den vergangenen Wochen in Sendern und Redaktionen förmlich die Klinke in die Hand gaben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-wurzeln-pictures-geht-auf-deutschlandtour-284652.html