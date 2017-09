Empfehlung - Bentheimer „Weindorf“ lockt tausende Besucher an

hd Bad Bentheim. Der Herrenberg vor der Burg Bentheim wurde am vergangenen Wochenende erneut drei Tage lang zu einem „Weindorf“. Das Weinfest ging bereits zum 19. Mal über die Bühne. Mit ausschlaggebend für den Erfolg ist sicherlich der Austragungsort am Herrenberg auf der Sonnenseite der Burg. Wie bereits im vergangenen Jahr hatten Interessierte am Sonnabendnachmittag am Rande des Festes die Möglichkeit, auf eine Entdeckungstour zu gehen und der Initiative „Bentheimer Weinberg“ bei ihrer Arbeit über die Schultern zu schauen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-weindorf-lockt-tausende-besucher-an-207908.html