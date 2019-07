Empfehlung - Bentheimer Wanderführer wandern „auf Probe“

Bad Bentheim Der SVB hat anlässlich seines Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen in diesem Jahr die Organisation des Landeswandertags übernommen, der Verkehrs- und Kulturverein unterstützt den SVB dabei. Die Wanderrouten führen über vier Kilometer auf dem Waldlehrpfad (Familienwanderung), 4,5 Kilometer unter anderen zum Eingang des Karl-Rudolf-Schachtes in Sieringhoek, neun Kilometer, vorbei an Freilichtbühne und durch den Kurpark, sowie 14 Kilometer bis zum Geologischen Freilichtmuseum in Gildehaus. Erprobt wurden am Sonnabend die Neun- und die 14-Kilometer-Wanderung. Unter anderem ging es darum, eine Feinabstimmung der Wanderstrecken vorzunehmen sowie Kenntnisse über „Sehenswürdigkeiten am Rande" und ortsbezogene Anekdoten auszutauschen.(...)