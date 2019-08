Empfehlung - Bentheimer Trauerbuche wird radikal verjüngt

Bad Bentheim Am Montag, zehn Tage nachdem an der etwa 150 Jahre alten Trauerbuche in der „Grünen Lunge“ der Stadtmitte neben der lutherischen Kirche gravierende Schäden entdeckt worden sind, haben die Rückschnittarbeiten begonnen. Damit soll dem Baum, der inzwischen einen Umfang von vier Metern und einen Durchmesser von 1,26 Metern aufweist, die Chance gegeben werden, sich zu erholen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-trauerbuche-wird-radikal-verjuengt-311488.html