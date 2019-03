Empfehlung - Bentheimer Südstraße: Pannen macht Anliegern keine Hoffnung

Bad Bentheim Das Grundstück liegt in der östlichen Südstraße und grenzt stadtauswärts an einen neuen Mehrfamilienbau, sowie stadteinwärts an die gewachsene Bebauung mit Einfamilienhäusern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-suedstrasse-pannen-macht-anliegern-keine-hoffnung-285650.html