Bentheimer Stadtschützenfest beginnt mit Paukenschlägen

Bad Bentheim. Zum Klang von Pauken, Trommeln und Querflöten marschierten die Schützen nach dem Ende des Gottesdienstes rund eine halbe Stunde durch die in Rot-Gelb geschmückten Straßen Bad Bentheims. Musikalische Begleitung erhielten sie von sechs der insgesamt 20 Marschkapellen und Musikgruppen, die in den kommenden Tagen in der Stadt spielen werden. So folgte neben Spielmannszügen auch die erst Freitag eingeflogene „Band of the Island of Jersey“ von der Kanalinsel Jersey, die bereits beim letzten Stadtschützenfest vor sechs Jahren für große Begeisterung sorgte, den Bentheimer Schützen.

Zahlreiche Bürger aus Bad Bentheim und Umgebung ließen sich dieses Spektakel, das nur alle fünf bis sieben Jahre in der Burgstadt stattfindet, nicht entgehen und marschierten im Gleichschritt hinter dem Zug her. Andere wiederum nahmen eine Abkürzung und gingen direkt in den Innenhof der Burg, um sich die besten Plätze zu sichern. Denn der Innenhof des Bentheimer Wahrzeichens war das Ziel des Umzuges. Dort versammelten sich alle Schützen und Bürger für die Darbietung des Hochs.

Ein musikalisches Highlight der Festwoche wartete bereits im Innenhof, der Musikverein Alstätte. Das „Sinfonische Blasorchester“ begleitete das fürstliche Haus, den Schützenthron 2011 mit Heinz-Gerd Jürriens und Frauke Berends, alle noch lebenden Schützenkönige sowie den Bürgermeister Dr. Volker Pannen beim Einmarsch in den Hof. Mit einem dreifachen „Sie leben Hoch“ ehrten die Bentheimer jeden Einzelnen von ihnen.

Bevor es für viele Schützen und Bürger ins Festzelt im Schlosspark ging, bildeten die 75 Sängerinnen und Sänger des Bentheimer Kammerchores den Abschluss des ersten offiziellen Teils des Stadtschützenfestes. Unter der Leitung von Dirigent Elmar Sebastian Koch gaben sie Beethovens 9. Sinfonie mit Friedrich Schillers Text „An die Freude“ zum Besten. Begleitet wurden die Solisten von den Musikern des Musikvereins Alstätte.

Rund zwei Jahre haben die Vorbereitungen für das Stadtschützenfest 2017 gedauert. Organisiert wird das Fest traditionell von den Offizieren. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei von den 43 Bogengemeinschaften der Stadt. „Die Bürger haben tolle Arbeit geleistet, wir wünschen uns, dass sie jetzt nach der ganzen Arbeit eine friedliche und stimmungsvolle Woche haben werden“, sagte Offizier Dennis Schröder.