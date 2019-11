Empfehlung - Bentheimer SPD hält Schulneubau für ein „teures Luftschloss“

Bad Bentheim „Dieses 20-Millionen-Projekt ist in absehbarer Zeit nicht realistisch finanzierbar und ist daher ein teures Luftschloss, das niemand bezahlen kann“, sagt Friedbert Porepp, stellvertretender Vorsitzender der Stadtratsfraktion, in einem Pressegespräch. Das habe mit solider Finanzplanung nichts zu tun. „Wir sehen dieses Schulzentrum nicht in zehn oder 15 Jahren oder noch später“, sagt Fraktionsvorsitzende Dr. Carin Stader-Deters. Die Sozialdemokraten erinnern an die in der Prioritätenliste der Verwaltung für die Finanzplanung bis 2030 aufgeführten, notwendigen oder bereits beschlossenen Investitionen. „Es sind Pflichtaufgaben dabei, um die wir nicht herumkommen“, sagt Friedbert Porepp. Dazu gehören Investitionen in jeweils eine neue Kita in Bentheim und Gildehaus, für die rund zwei Millionen Euro eingeplant werden müssten. Ebenso fällt darunter der Neubau einer Fahrzeughalle für die Bentheimer Feuerwehr und der Neubau eines Feuerwehrhauses in Gildehaus mit mindestens 4,5 Millionen Euro. Beschlossen ist der Neubau einer wettkampffähigen Sporthalle im Gildehauser Mühlenbergstadion für 4,25 Millionen Euro. Zudem müssten für die Bewegungsräume der Sportvereine zwischen den Ortsteilen voraussichtlich rund 1,75 Millionen Euro aufgebracht werden. Die SPD unterstütze das Projekt ausdrücklich und schlägt den Bereich in der Nähe des Badeparks als geeigneten Standort vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-spd-haelt-schulneubau-fuer-ein-teures-luftschloss-330882.html