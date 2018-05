Empfehlung - Bentheimer Schulstandort Badepark vom Tisch

Bad Bentheim. Ein möglicher neuer Schulstandort am Badepark Bentheim ist vom Tisch. Das hat Bürgermeister Dr. Volker Pannen in einem Pressegespräch mitgeteilt. „Der Eigentümer möchte das Grundstück nicht verkaufen“, begründete Pannen. Das Grundstück östlich der Straße „Zum Ferienpark“ stand, neben einer Fläche an der Heinrich-Heine-Straße, im Fokus als möglicher Standort für den Neubau eines Schulgebäudes für den Sekundarbereich I (die GN berichteten).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-schulstandort-badepark-vom-tisch-234638.html