Bad Bentheim Die Anwohner haben die Nase voll. Das wird schnell klar, wenn man Unterzeichner und Initiatoren der Unterschriftenliste befragt. Am Donnerstag vor einer Woche war die Aktion ins Leben gerufen worden, am Donnerstag dieser Woche gab eine Gruppe von Anwohnern ihre Listen und Kopien mit mehr als 800 Unterschriften bei den Fraktionsvorsitzenden des Rates der Stadt sowie bei Bürgermeister Volker Pannen ab. Maren und Hermann Alsmeyer, Anja Bitter und Ralf Bunger, Friedel und Heinz Lindt sowie Maike Niehaus machten im Gespräch mit den GN deutlich, dass es so nicht weitergeht in der Südstraße und auch, dass sich viele Anwohner von der Politik nicht verstanden fühlen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-sammeln-unterschriften-gegen-bauvorhaben-280689.html