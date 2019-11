Empfehlung - Bentheimer reinigen Stolpersteine der Stadt

Bad Bentheim/Gildehaus Wie jedes Jahr reinigen die Bad Bentheimer Ratsmitglieder mit interessierten Bürgern die Stolpersteine der Stadt. Der Kölner Künstler Gunter Demnig hat diese von 2006 bis 2008 vor den ehemaligen Wohnhäusern von Mitbürgern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden, in Bad Bentheim verlegt. Insgesamt sind es 53 Stolpersteine an zehn Stellen in Bad Bentheim und an sieben Stellen in Gildehaus. „Mit den Stolpersteinen hat Demnig den Opfern des Nationalsozialismus ein deutschlandweites dezentrales Denkmal gegen das Vergessen geschaffen“, betont SPD-Ratsmitglied Johann Bardenhorst, der die Reinigungsaktion organisiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-reinigen-stolpersteine-der-stadt-327249.html