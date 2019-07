Empfehlung - Bentheimer Realschüler arbeiten für den guten Zweck

Bad Bentheim An der Realschule Bad Bentheim machten sich vor Kurzem am „Sozialen Tag“ viele Schüler auf den Weg, um sich sozial zu engagieren. Im gesamten Bundesgebiet tauschten über 70.000 Jugendliche die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz und spendeten ihren Lohn für Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteuropa und Jordanien. Der deutschlandweite „Soziale Tag“ ist eine Idee der der Jugendorganisation „Schüler Helfen Leben“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-realschueler-arbeiten-fuer-den-guten-zweck-307226.html