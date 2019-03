Empfehlung - Bentheimer Ratsherr Wilhelm Klinge verstorben

Bad Bentheim Für die CDU saß Klinge seit 2002 im Stadtrat, zwischen 2002 und 2007 war er zudem Vorsitzender des Ortsverbandes der Christdemokraten. Noch vor wenigen Wochen hatte Wilhelm Klinge an der Sitzung des Verwaltungsausschusses teilgenommen. Diesem Gremium gehörte er zwar nicht an, für den vielfältig interessierten Ratsherrn waren die Besuche im Verwaltungsausschuss jedoch keine Seltenheit. Als Bauingenieur war Wilhelm Klinge der Experte seiner Fraktion in allen Bau- und Planungsfragen und daher auch langjähriges Mitglied des Bauausschusses.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-ratsherr-wilhelm-klinge-verstorben-286526.html