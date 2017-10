Empfehlung - Bentheimer Ladenlokal steht weiterhin leer

jo Bad Bentheim. Noch immer steht das 330 Quadratmeter große Ladenlokal auf dem Pariser Platz in Bad Bentheim leer. Die Stadt Bad Bentheim hatte im März dieses Jahres einen Gründerwettbewerb ausgerufen. Die Idee: Wer das erfolgversprechendste Konzept vorstellt, zahlt für ein Jahr nur die symbolische Miete von einem Euro. Der Existenzgründerwettbewerb sollte zukünftigen Gewerbetreibenden die Chance bieten, neue Geschäftsideen für ein Jahr in einem Ladengeschäft in der Bad Bentheimer Innenstadt zu testen – und das mit nur geringem Eigenrisiko. Der Gründer sollte nur für die Nebenkosten aufkommen. Außerdem war Unterstützung bei Marketing und behördlichen Angelegenheiten geplant. Der ursprüngliche Stichtag im Mai war bereits nach hinten verschoben worden. Im Juli hatte die Stadt auf GN-Nachfrage eine baldige Entscheidung angekündigt, nachdem es auch Interessenten unabhängig vom Wettbewerb gegeben hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-ladenlokal-steht-weiterhin-leer-212476.html