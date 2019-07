Empfehlung - Bentheimer Kurpark erwartet am Sonntag 180 Oldtimer

Bad Bentheim Schon traditionell ist das Oldtimertreffen am zweiten Wochenende im Juli geworden und gehört zu den festen Größen im sommerlichen Veranstaltungsangebot von Bad Bentheim. In diesem Jahr findet das Oldtimertreffen bereits zum 29. Mal statt – und zwar am Sonntag, 14. Juli. Im vergangenen Jahr waren zirka 180 Fahrzeuge am Start, auch in diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit ebenso vielen Oldtimern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-kurpark-erwartet-am-sonntag-180-oldtimer-307244.html