Empfehlung - Bentheimer Kulisse ist Kult in der Kurstadt

Bad Bentheim Karten für die 31 Aufführungen der Bad Bentheimer Kulisse sind heiß begehrt, denn bisher war in jeder Saison jede Aufführung ausgebucht. Der Zuschauerraum vor der in Caféhausatmosphäre möblierten Bühne im Soziokulturellen Zentrum in der Kirchstraße 10 ist mit 80 regulären Sitzplätzen an kleinen Bistrotischen nicht besonders groß. Umso größer ist dafür das Erlebnis, hier Theater erleben zu dürfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-kulisse-ist-kult-in-der-kurstadt-317462.html