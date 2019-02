Empfehlung - Bentheimer Kronkorkenstation erweitert die Öffnungszeiten

Bad Bentheim Längst sind es nicht nur Kronkorken und Schraubverschlüsse, die Michael Grönefeld und Heinrich Hövelkamp am Sammelplatz an der Gildestraße in Bad Bentheim für den guten Zweck entgegennehmen. Auch Altmetall und Schrott darf hier abgeliefert werden. Ob leere Dosen, Bügeleisen oder Grill – alles wird sortiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-kronkorkenstation-erweitert-die-oeffnungszeiten-281910.html