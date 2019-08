Bentheimer können Solarpotenzial für privates Dach erfahren

Seit Juli 2017 ist die Stadt Bad Bentheim energieautark. Die Stadtverwaltung will das Thema erneuerbare Energien weiter in den Vordergrund rücken. In einem speziellen Kataster können Privatbesitzer das Solarpotenzial von ihrem Haus erfahren.