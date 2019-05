Bentheimer Katholiken schaffen Platz für die neue Orgel

Wo bisher die Orgel in der katholischen Kirche St. Johannes der Täufer in Bad Bentheim stand, klafft nun eine offene Fläche. In Kürze soll hier das neue Instrument hinter dem Orgelprospekt aufgebaut werden. Einige Gemeindemitglieder packen dabei mit an.