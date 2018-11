Bentheimer Kammerchor singt den „Messias“ am 16. Dezember

Gildehaus Das dreiteilige Werk schildert den Lebensweg des „Gesalbten“. Der Bentheimer Kammerchor und sein Dirigent Elmar Sebastian Koch haben sich entschlossen – im Sinne einer angenehmen Konzertdauer und passend zum Advent – den Schwerpunkt auf die Verkündung der Ankunft des Erlösers zu legen. Der „Halleluja!“-Chor wird dabei selbstverständlich zu Gehör kommen, teilt der Kammerchor mit.

Die Solisten Nadine Balbeisi (Sopran), Charlotte Nußbaum (Alt), Jean-Pierre Ouellet (Tenor) sowie Christoph Scheeben (Bass) und der Chor werden von dem Kourion-Orchester Münster begleitet.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Eintrittskarten sind für 20 Euro in Bad Bentheim bei der Buchhandlung am Schlosspark, bei Hölscher und Beernink und bei der Buchhandlung Thalia in Nordhorn erhältlich. Außerdem können Karten bei den Chormitgliedern erworben werden sowie bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen oder über das Internet. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.

Weitere Infos gibt es auf www.bentheimer-kammerchor.de.