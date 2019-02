Bentheimer Kammerchor präsentiert Werke Mozarts

Der Bentheimer Kammerchor präsentiert am Sonntag, 24. März, in der reformierten Kirche in Gildehaus zwei Werke, die Wolfgang Amadeus Mozart in seinem Todesjahr schuf: das „Requiem KV 626“ und das „Konzert in A-Dur KV 622 für Klarinette und Orchester“.