Bad Bentheim. Im Rahmen des Ferienprogramms des unabhängigen Jugendhauses Bad Bentheim haben 15 Kinder und Jugendliche in dem Workshop mit Arne Mons die Kreativität von Graffiti- und Street Art entdeckt. Nach den erfolgreichen Workshops in den vergangen Jahren lag es für Jugendhausleiter Dennis Kley auch in diesen Ferien wieder nahe, den gebürtigen Nordhorner Arne Mons für einen weiteren Graffiti-Kurs in die Obergrafschaft zu holen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-jugendliche-werden-kreativ-mit-der-spraydose-219625.html