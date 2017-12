Empfehlung - Bentheimer Grüne lehnen „konzeptlosen Haushalt“ ab

Bad Bentheim. Der Bad Bentheimer Stadtrat hat am Mittwochabend den Haushalt für das Jahr 2018 verabschiedet. Erstmals seit Jahren wird der Ergebnishaushalt wieder mit einem Plus abschließen (die GN berichteten). „Das ist ein besonderer Tag für uns“, freute sich Bürgermeister Dr. Volker Pannen, der allerdings zugab, dass dies ohne die gesenkte Kreisumlage nicht möglich gewesen wäre. „Dann hätten wir dieses Ziel eben in zwei Jahren erreicht“, sagte der Bürgermeister.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-gruene-lehnen-konzeptlosen-haushalt-ab-218269.html