Bentheimer Feuerwehrmann für Engagement ausgezeichnet

gn Bad Bentheim. Eine besondere Überraschung hatte Kreisbrandmeister Uwe Vernim (Foto rechts) bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Bad Bentheim parat. Er überreichte gemeinsam mit Ortsbrandmeister Martin Nyenhuis (links) dem Löschmeister Matthias Hagerott die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze für besondere Verdienste in der Feuerwehr. Matthias Hagerott trat am 16. August 1996 in die Jugendfeuerwehr Bad Bentheim ein und wechselte 1997 in die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim. Bis heute absolvierte er alle Lehrgänge auf Kreisebene sowie den Gruppen- und Zugführerlehrgang an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz. Jahrelang war er Mitglied und von 2011 bis 2017 auch Gruppenführer der Wettbewerbsgruppe der Ortsfeuerwehr Bad Bentheim und errang die Wettbewerbsleistungsspange in Bronze und Silber. 2013 wurde er mit der Hochwassermedaille ausgezeichnet. Aktuell ist er als stellvertretender Schriftführer, Gruppenführer sowie als Beisitzer im Stadtkommando für die Ortsfeuerwehr Bad Bentheim aktiv. Für keine Aufgaben ist er sich zu schade und hilft, wo er kann, hieß es in der Laudatio.