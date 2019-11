Empfehlung - Bentheimer CDU kritisiert Schwelle am Berliner Ring

Bad Bentheim In einer Mitteilung lobt die Bentheimer CDU-Fraktion die „gelungene“ Sanierung des Fußweges, kritisiert jedoch den „Huckel“ an der Einmündung des Berliner Rings. Fahrzeuge würden vor der Schwelle abbremsen und unvorhergesehen auf der Straße stehen bleiben. Insbesondere beim Linksabbiegen von der Südstraße in den Berliner Ring sei es laut Mitteilung vermehrt zu gefährlichen Situationen gekommen. Die CDU empfiehlt, die Schwelle wie an der Königsberger Straße langsam abflachen zu lassen. Zudem seien die Kantensteine vom Fußweg zur Absenkung eine „Stolperkante“; Autos würden „ständig“ dagegen fahren. Sie müssten am Berliner Ring, der Königsberger Straße und der Einmündung zum Supermarkt überarbeitet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-cdu-kritisiert-schwelle-am-berliner-ring-330637.html