Empfehlung - Bentheimer CDU: Digitalisierung und Bürgerbüro müssen her

Bad Bentheim „Nun hat die Stadtverwaltung gutachterlich schwarz auf weiß, was die CDU Bad Bentheim bereits in einem Antrag vor zwei Jahren beklagt hat: Das Fehlen eines Bürgerbüros und die Rückständigkeit in Sachen Digitalisierung und E-Government“, erklärt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Hermann Schulze-Berndt mit Blick auf die Erkenntnisse aus der jüngsten Ratssitzung. Leider habe sich hierzu, obwohl die Herausforderungen bekannt waren, in den vergangenen Jahren nichts bewegt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-cdu-digitalisierung-und-buergerbuero-muessen-her-282491.html