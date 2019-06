Empfehlung - Bentheimer Bücherei liefert viel Stoff zum Schmökern

Bad Bentheim Bald beginnen die Sommerferien, die von vielen Schulkindern mit großem „Hurra“ begrüßt werden. Manche träumen davon, morgens auszuschlafen, zu verreisen oder mit Freunden mehr Zeit zu verbringen, andere verkrümeln sich gerne mit einem Buch. Lesestoff gibt es in der „Evangelisch-lutherischen öffentlichen Gemeindebücherei“ Bad Bentheim. Das Team dort bleibt am Ball und sorgt kontinuierlich für Nachschub in den Buchregalen. Die letzte Gelegenheit vor den Sommerferien, sich mit Lektüre einzudecken, ist am 1. Juli.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-buecherei-liefert-viel-stoff-zum-schmoekern-303445.html