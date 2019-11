Bentheimer Arzt fordert: Mutig sein und handeln bei Herztod

Rund 65.000 Menschen sterben nach Angaben der Deutschen Herzstiftung jährlich bundesweit am plötzlichen Herztod. Wer mutig ist, kann Leben retten, sagt Dr. Jochen Muke, Chefarzt der Kardiologie an der Fachklinik Bad Bentheim. Am 6. November zeigt er wie.