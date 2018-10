Empfehlung - Bentheimer Aga Sono hat seinen ersten Roman veröffentlicht

Bad Bentheim In Sachen Kreativität ist Aga Sono ein wahres Multitalent. In der Musikwelt hat sich der Komponist, Produzent und Sänger in den vergangenen Jahrzehnten bereits einen Namen gemacht. Jetzt will der Bad Bentheimer auch in der Literatur Fuß fassen. Zusammen mit der Autorin Usch Hollmann hat Aga Sono seinen ersten Roman veröffentlicht. „Wasserschloss zu vererben“ heißt das Werk, das im Münsteraner Solibro-Verlag erschienen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheimer-aga-sono-hat-seinen-ersten-roman-veroeffentlicht-260257.html