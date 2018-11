Empfehlung - Bentheim soll Gastgeber für europäische Nachtwächter werden

Bad Bentheim Ausgehend von den Erfahrungen letzter Treffen könnte ein „Europäisches Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen“ in Bad Bentheim ein medienwirksames Ereignis werden, berichtete Johannes Thier, Nachtwächter in der Burgstadt und gleichzeitig Zunftmeister der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft in der Ausschusssitzung. Einmal im Jahr kommen europäische Nachtwächter und Türmer (Turmwächter) zusammen, um ihre Zunftsitzung abzuhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheim-soll-gastgeber-fuer-europaeische-nachtwaechter-werden-267493.html