Empfehlung - Bentheim feiert bei Kaiserwetter Schützenkönig Lars I.

Bad Bentheim. Die Bentheimer Bürger haben einen neuen Schützenkönig. Die Entscheidung fiel am Montagvormittag um kurz vor 11 Uhr, anschließend trat König Lars I. Möhring unter dem Jubel der Bevölkerung aus dem Schießstand am Bentheimer Kurbad. Auf den Schultern der Offiziere grüßte er in die Menge hinein, die ihn hochleben ließ, und nahm einen kräftigen Schluck aus dem Silberbecher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bentheim-feiert-bei-kaiserwetter-schuetzenkoenig-lars-i-206334.html