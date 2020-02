Benefizkonzert für die Hospizhilfe in Bad Bentheim

Bad Bentheim Up-Leben ist ein lebensfroher Liederabend über Vergänglichkeit mit der Berliner Sängerin Reinhild Kuhn. Begleitet wird sie von dem mexikanischen Konzertgitarristen Eric Trejo y San-tiago. Veranstaltet wird dieser musikalische Abend von dem Jugendbüro der Stadt Bad Bentheim und der Hospizhilfe Grafschaft Bentheim.

Reinhild Kuhn singt Lieder über Licht und Schatten, von den modrigen Laubhaufen des No-vembers bis zum frühlingshaften Erwachen im März – von Tod und Leben. Zu diesem Anlass hat sie neben eigenen Kompositionen zu Texten von Shakespeare und William Blake ihre musikalische Ahnenreihe heraufbeschworen: Leonard Cohen, Tom Waits, Abbey Lincoln, Leonard Bernstein und Die Toten Hosen. Sie alle haben über die kleinen und großen Fragen unserer endlichen Existenz gedichtet und komponiert und reihen sich zu einer Prozession, die nicht nur das Morbide sondern auch das Leben feiert.

Mit Leichtigkeit manövriert Reinhild Kuhn durch die Höhen und Tiefen des Lebens und Ablebens. Unmittelbar und charmant steuert sie von einem Lied zum anderen, erzählt von Ritualen und findet die heiteren, lichten Momente. Lieder über das Jenseits holen uns in das Hier und Jetzt.

An diesem Abend trifft kammermusikalische Dynamik auf die Leichtigkeit südamerikanischer Rhythmen.

Das Konzert findet am Freitag, 28. Februar, im Treff 10 in Bad Bentheim statt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass wird ab 19 Uhr gewährt. Die Platzwahl ist auf 100 Plätze begrenzt. Allen Besuchern des Konzertes ist es frei überlassen, wie viel Eintritt sie zahlen möchten. Die Erlöse gehen an die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim.

Nähere Informationen: www.badbentheim.de