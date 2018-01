Bekommt Gildehaus eine neue Siedlung?

An der Waldseiter Straße in Gildehaus könnte sich in den kommenden Jahren viel verändern. Der Bentheimer Bauausschuss hat am Montag darüber diskutiert, ein Neubaugebiet auszuweisen, Altlasten zu beseitigen und die Gewerbebetriebe umzusiedeln.