Empfehlung - Bekommt Bad Bentheim einen Dorfladen?

Bad Bentheim 17 Bürgerinnen und Bürger waren am Mittwoch der Einladung zum dritten Vorbereitungstreffen in den Sitzungssaal des Rathauses gefolgt. „Wir kaufen schon jetzt Eier und Milch beim Bauern“, begründet Familie Lehmann aus Bad Bentheim auf GN-Nachfrage ihr Erscheinen zu dem Treffen. Warum sie das macht? „Weil’s leckerer ist“, lautet die Antwort. Nachdem Bad Bentheim „Fairtrade“-Stadt geworden ist, soll in einem nächsten Schritt ein Regionalladen installiert werden. „Gesunde Lebensmittel müssen auch zu fairen Preisen vor Ort produziert werden“, betonte Bürgermeister Volker Pannen, der Gildehaus als einen möglichen Standort für einen Dorfladen sieht, bei seiner Begrüßung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bekommt-bad-bentheim-einen-dorfladen-340792.html