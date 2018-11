Erste Konzeptentwürfe für ein „Klimaschutzquartier“ an der Funkenstiege hat der Architekt Jörg Petzold aus Münster im Bauausschuss in Bad Bentheim vorgestellt. Er will das 9000 Quadratmeter große Grundstück der ehemaligen Berufsfachschule mit einem Wohn- und Gewerbekomplex in Passivhausstandard bebauen. Foto: Masselink